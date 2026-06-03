В Московской области рассказали о дорожной обстановке утром 3 июня

В среду утром, 3 июня, транспортная ситуация в регионе характеризуется умеренной загруженностью. По данным Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, уровень пробок достиг 5 баллов.

Значительные затруднения движения зафиксированы на ряде ключевых магистралей региона: Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево‐Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

На этих участках наблюдаются замедление трафика и локальные заторы, типичные для утреннего часа пик. Водители сталкиваются с увеличенным временем в пути, особенно на подъездах к Москве и на участках с высокой плотностью перекрестков и съездов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития транспортной сферы в Подмосковье.