В поселке Михнево под Ступино построят новую котельную

В поселке Михнево городского округа Ступино построят котельную для шести многоквартирных домов, социальных объектов и предприятий малого и среднего бизнеса, работы завершат в октябре 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализуют в рамках программы модернизации системы теплоснабжения округа, мощность объекта составит 1,5 МВт. Котельную оснастят автоматическим контролем оборудования, система будет регулировать температуру с учетом погоды на улице. Данные о работе будут передаваться в диспетчерский центр.

Инспекторы ведомства контролируют ход возведения объекта, застройщиком выступает МУП «ПТО ЖКХ». Стройготовность котельной достигла 85%, на площадке монтируют внутренние и наружные инженерные сети, устанавливают оборудование и выполняют благоустройство территории.

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