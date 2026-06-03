При ударе беспилотника по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 7 человек

В Донецкой Народной Республике совершено вооруженное нападение на рейсовый гражданский транспорт, повлекшее массовые жертвы. В городе Енакиево под удар беспилотного летательного аппарата попал двухэтажный пассажирский автобус, выполнявший регулярный рейс из Москвы в Симферополь. На момент инцидента в салоне находились 46 человек, многие из которых спали, пишут Известия .

По свидетельству очевидцев и военных корреспондентов, попадание дрона пришлось в крышу транспортного средства, после чего началось стремительное возгорание отделочных материалов кузова. Автобус практически полностью уничтожен огнем. Как сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин, в результате террористической атаки погибли семь пассажиров, еще одиннадцать человек получили осколочные ранения и ожоги различной степени тяжести. Все пострадавшие оперативно госпитализированы. На месте происшествия обнаружены обломки БПЛА с серийной маркировкой, которые переданы экспертам для идентификации типа аппарата.

Процессуальное решение СК РФ и реакция властей

Главное следственное управление Следственного комитета России незамедлительно отреагировало на случившееся, возбудив уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Пресс-служба ведомства уточнила, что в рамках расследования будет дана жесткая правовая оценка действиям всех причастных лиц, включая украинских командиров, отдавших приказ атаковать заведомо гражданский объект.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ жестко прокомментировала случившееся, охарактеризовав действия Киева как «акт охоты на людей». В свою очередь, главы других приграничных регионов, в частности губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, предупредили о возрастающей минной опасности на трассах сухопутного коридора в Крым, где фиксируются случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников.

Рост интенсивности ударов по гражданской инфраструктуре

Аналитики отмечают, что атака в Енакиево стала частью целой серии целенаправленных ударов по рейсовому транспорту, перевозящему мирных граждан в новых регионах России. Ранее аналогичные инциденты с применением беспилотной авиации были зафиксированы на маршрутах Макеевка — Севастополь, Старобельск — Москва и Рубежное — Кременная. Военные эксперты подчеркивают, что целью подобных акций является попытка дестабилизировать и прервать ключевое транспортное сообщение материковой части страны с Крымским полуостровом.

Происшествие совпало по времени с беспрецедентной по масштабам воздушной атакой на российские регионы. Согласно сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки подразделения противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 354 вражеских беспилотника самолетного типа. Дежурные средства ПВО работали в небе над Крымом, Кубанью, Ленинградской, Московской, Тверской, Тульской и рядом других областей страны.