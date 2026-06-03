Нож в спину и 600 руб.: спустя 19 лет суд вернется к жестокому убийству пенсионерки

В Чайковский городской суд передано уголовное дело об убийстве, совершенном 19 лет назад. Как сообщили в среду, 3 июня, региональные прокуратура и Следственный комитет, жестокое преступление произошло еще 4 апреля 2007 года, однако долгое время его не удавалось раскрыть. Правоохранителям было известно лишь то, что 68-летняя пенсионерка скончалась от множественных ножевых ранений — не менее двадцати ударов. Орудие преступления также найдено не было, сообщил properm.ru.

Журналист издания Properm.ru выяснил подробности происшествия на юге Прикамья, случившегося почти два десятилетия назад. Как оказалось, к трагедии причастна ныне 38-летняя жительница Чайковского Елена. По информации источника, женщина сначала взяла нож у своего сожителя и решила ограбить пожилую приятельницу. Позднее, как сообщается, она зарезала собственного брата.

В настоящее время фигурантка, по данным следствия, находится под арестом в больнице при следственном изоляторе. Причина госпитализации, уточняется в информации, — серьезное ухудшение здоровья на фоне употребления запрещенных препаратов. С момента убийства, как сообщили в прокуратуре, женщина трижды привлекалась к суду за другие преступления: связанные с запрещенными препаратами, мошенничеством, а также за то, что, вновь используя нож, нанесла родному брату несколько порезов, причинив ему тяжкий вред здоровью.

«Благодаря оперативной работе получены показания сожителя, рассказавшего об убийстве и разбое, совершенного возлюбленной», — рассказал журналисту Properm.ru прокурор Семен Черемных, он утверждал обвинительное заключение.

По информации издания, на момент преступления предполагаемой убийце было 19 лет. Она жила с 68-летней пенсионеркой по соседству. Пожилая женщина нередко выручала свою молодую знакомую, давая ей в долг деньги. Девушка, по информации следствия, нигде не работала и стабильного заработка не имела.

Однажды апрельским утром, установили следователи, девушка вышла из дома, захватив с собой нож. Это орудие, как выяснилось, когда-то отец подарил ее сожителю. С этим ножом, по данным следствия, Елена отправилась к своей пожилой приятельнице, которая ничего не подозревала, и жестоко расправилась с ней. После убийства, уточняется в материалах дела, нож был выброшен в реку Мутнушку, протекающую по территории города. Одежду, на которой остались следы крови потерпевшей, девушка, по информации источника, выкинула в мусорный контейнер.

Помимо обвинения в убийстве, Елене вменяют грабеж. Как пояснили в ведомстве, с ножом к пожилой соседке она отправилась с целью поживиться деньгами. Однако похитить, по информации следствия, удалось совсем немного — в кошельке пенсионерки оказалось около 600 руб. Все эти средства, как установлено, девушка вместе со своим сожителем потратила на запрещенные препараты.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в жестоком убийстве дальнобойщика из-за мусора выпустили из СИЗО.