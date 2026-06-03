Почти 200 подмосковных домов культуры открыли летний сезон акцией «Адрес детства — лето»
Дома культуры Подмосковья открыли летний сезон акцией «Адрес детства — лето»
Фото: [Организаторы сетевой акции «Адрес детства — лето»]
В День защиты детей, 1 июня, в подмосковных домах культуры прошла сетевая акция «Адрес детства — лето», которая объединила более 180 домов культуры. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Для детей и их родителей подготовили творческие площадки, уличные праздники, спектакли, концерты, мастер-классы и интерактивные программы. Акцию приурочили к празднику и старту летнего сезона в домах культуры.
Так, например, Центральный дворец культуры «Созвездие» в Дмитровском округе провел программу «Лето. Созвездие. Дети» для участников детских творческих коллективов. В Доме культуры на площади Пушкина Орехово-Зуевского округа подготовили анимационную программу, творческие активности и семейные интерактивы и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.