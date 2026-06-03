В Домодедово зафиксировали самую высокую цену лота на торгах

На прошлой неделе в Подмосковье провели 80 аукционов по земельно-имущественным торгам , самую высокую финальную цену зафиксировали на аукционе по аренде участка для ведения личного подсобного хозяйства в городском округе Домодедово. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Данный аукцион по аренде земли площадью восемь соток расположен в селе Растуново, стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 299 824,80 рублей в год. Участниками аукциона стали 10 претендентов, в результате итоговый размер годовой аренды увеличился в 14 раз и составил 4 086 610,34 рублей в год.

Напомним, что подобрать участок или помещение можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ.

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