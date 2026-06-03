В Серебряных Прудах по нацпроекту обновят более 11 км покрытия дорог

В муниципальном округе Серебряные Пруды в ходе ремонтного сезона-2026 планируется отремонтировать более 11,5 км асфальтобетонного покрытия, работы пройдут на двух участках региональной дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты Мосавтодора отремонтируют два участка одной дороги «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» для комфортного и безопасного проезда 24 тыс. жителей и гостей округа к местной инфраструктуре, трассе Р-22 «Каспий» и окружному центру», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, специалисты уже приступили к укладке более 5 км нового асфальта на участке между селами Аннино и Мочилы. Он ведет к библиотеке, школе и церкви Рождества Христова. Кроме того, на участке от села Аннино до поселка Успенский планируется провести ремонт более 6,5 км покрытия. В результате будет обеспечен комфортный проезд к Яблоневому саду, церкви Успения Пресвятой Богородицы, детским садам и школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.