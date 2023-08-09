В Красноярске эвакуировали около тысячи посетителей парка «Роев ручей» после сообщения о минировании

Около тысячи человек эвакуировали из парка флоры и фауны «Роев ручей» в Красноярске после сообщения о минировании. Об этом сообщил директор парка Андрей Горбань.

После получения сообщения служители парка закрыли экспозиции и вывели с территории посетителей. На место прибыли сотрудники полиции и кинологи.

«Роев ручей» является одним из крупнейших зоопарков страны и излюбленным местом отдыха красноярцев. Парк работает с 2020 года и занимает площадь в 52 гектара.

На территории парка проживает 9357 животных 720 видов.