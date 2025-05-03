Атака с воздуха и воды: ВСУ провели комбинированную атаку на Новороссийск

Подразделения украинской армии осуществили комбинированную атаку на Новороссийск, используя воздушные и морские средства поражения, сообщил глава администрации города Андрей Кравченко.

Горожане сообщают о многочисленных взрывах, насчитывающих не менее полутора десятков. В нападении задействованы безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты самолетного типа и управляемые ракеты.

В городе зафиксирована активность средств противовоздушной обороны и слышны звуки стрельбы. Утверждается, что это уже вторая волна атак, предпринятая украинскими силами за последние три часа.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске были повреждены квартиры после падения БПЛА.