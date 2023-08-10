В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию

В Купянском районе Харьковской области украинские власти объявили об обязательной эвакуации населения. Распоряжение об этом подписал глава районной военной администрации Андрей Канашевич.

Обязательная эвакуация затронет 37 населенных пунктов и частично сам райцентр.

Ранее сообщалось, что планируется вывезти порядка 11 тысяч человек.

Издание «Харьков тудей» приводит разъяснение главы Купянска Андрея Беседина, который уточнил, что обязательная эвакуация не является принудительной, и от нее можно официально отказаться.