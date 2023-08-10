В Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию
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В Купянском районе Харьковской области украинские власти объявили об обязательной эвакуации населения. Распоряжение об этом подписал глава районной военной администрации Андрей Канашевич.
Обязательная эвакуация затронет 37 населенных пунктов и частично сам райцентр.
Ранее сообщалось, что планируется вывезти порядка 11 тысяч человек.
Издание «Харьков тудей» приводит разъяснение главы Купянска Андрея Беседина, который уточнил, что обязательная эвакуация не является принудительной, и от нее можно официально отказаться.