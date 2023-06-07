В Курской области два села остались без электричества после взрыва на подстанции

Губернатор Курской области Роман Старовойт, что в Глушковском районе ВСУ сбросили на подстанцию два взрывных устройства.

В результате без электричества остались села Попово-Лежачи и Теткино.

Во время ремонта подстанции осколочные ранения получил рабочий. Он помещен в центральную районную больницу.

Пришлось проводить повторное разминирование. После этого ремонтники продолжат заниматься восстановлением электроснабжения.

В понедельник курский губернатор сообщил, что в Судже пограничники сбили беспилотник ВСУ, который, судя по расцветке, принадлежал нацбату «Азов» (признан в России террористической организацией).