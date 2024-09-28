Число жертв взрыва на автозаправочной станции в Дагестане увеличилось до 11
Фото: [Медиасток.рф]
Спасательные службы достали из-под обрушившихся конструкций еще одного человека, погибшего в результате пожара и взрыва на АЗС в Дагестане, сообщила пресс-служба МЧС.
Власти республики объявили 28 сентября днем траура. Правительство примет меры для оказания поддержки семьям погибших и пострадавшим.
В день траура запланированы памятные мероприятия, на которых жители смогут почтить память жертв.
Местные власти призвали население проявить взаимопомощь и поддержку тем, кто пострадал от этой трагедии.
Ранее сообщалось, что в Махачкале возле поселка Новый Хушет взорвалась АЗС Plus.