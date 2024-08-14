В Курской области начали обязательную эвакуацию Глушково

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что региональный оперштаб принял решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Об этом он написал в мессенджере в среду, 14 августа.

Он подчеркнул, что координацией выезда мирных жителей из населенного пункта будут заниматься силовые структуры, военные, дружинники, а также местная администрация. Смирнов обратился к гражданам с просьбой соблюдать все рекомендации властей.

Ранее кадры с эвакуацией мирного населения из Рыльского района региона показало МЧС России. Некоторые жители населенных пунктов забирали с собой домашних животных.

Утром 6 августа ВСУ незаконно пересекли границу России, вторгнувшись на территорию Курской области. Украинские боевики зашли на граничащие с Украиной территории под массированным обстрелом Суджанского района.

На данный момент российская армия продолжает вести бои у курского приграничья. Как ранее сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, на Курскую область совершили нападение более 12 тысяч украинских боевиков.