В Курской области из-за атаки украинских БПЛА сгорел детский сад
В Курской области в детсаду произошел пожар из-за падения обломков беспилотников
Фото: [flickr.com]
Пожар произошел 9 февраля вечером в детском саду Курской области из-за падения обломков дронов. Об этом проинформировала региональная оперативная группа.
На место инцидента быстро прибыли представители всех необходимых служб и ведомств. Пожар был потушен, пострадавших не зарегистрировано.
Согласно информации от оперативного штаба, здание детского сада является одноэтажным, а площадь возгорания составила 350 кв. м. Воспитанники учреждения временно останутся дома. В настоящее время рассматривается возможность перевода детей в другие детские сады.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание в одноэтажном здании нежилого назначения из-за падения обломков БПЛА.