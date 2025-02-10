В Курской области из-за атаки украинских БПЛА сгорел детский сад

Пожар произошел 9 февраля вечером в детском саду Курской области из-за падения обломков дронов. Об этом проинформировала региональная оперативная группа.

На место инцидента быстро прибыли представители всех необходимых служб и ведомств. Пожар был потушен, пострадавших не зарегистрировано.

Согласно информации от оперативного штаба, здание детского сада является одноэтажным, а площадь возгорания составила 350 кв. м. Воспитанники учреждения временно останутся дома. В настоящее время рассматривается возможность перевода детей в другие детские сады.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева произошло возгорание в одноэтажном здании нежилого назначения из-за падения обломков БПЛА.