В Кузбассе полицейские приняли 300 сообщений о пропаганде наркотиков с начала прошлого года

В течение полутора лет полицией Кемеровской области было принято 300 сообщений о вредной пропаганде наркотических веществ. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что подобная реклама попадается кузбассовцам в Интернете, в пабликах соцсетей, на зданиях, гаражах и прочих постройках. Однако это устраняется после того, как об этом узнают правоохранительные органы благодаря неравнодушным людям.

Отмечается, что ссылки по продаже подобных веществ блокируются, а также полицейские совместно с администрацией муниципалитета и управляющей компанией здания устраняют рекламу наркотических веществ на любых постройках.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино был задержан уроженец одной из латиноамериканских стран с килограммом наркотиков.