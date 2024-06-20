В Пушкино задержали латиноамериканца с килограммом наркотиков

В Пушкино задержали уроженца одной из стран Латинской Америки с килограммом наркотиков. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина в возрасте 33 лет находился за рулем иномарки и следовал по Институтской улице, когда его остановили сотрудники полиции.

В ходе досмотра автомобиля в багажнике был найден пакет с неустановленным веществом. Впоследствии экспертиза установила, что это содержимое является производным N-метилэфедрона. Общая масса запрещенного вещества составила около килограмма.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.