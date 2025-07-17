В Ленинградской области отразили атаку беспилотников

В Ленинградской области зафиксировали попытку атаки ВСУ с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации губернатора региона Александра Дрозденко, в Кировском районе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось нейтрализовать угрозу.

Опасность атаки БПЛА в Ленобласти была объявлена ночью, в 3:17 мск. В настоящее время воздушное пространство региона чисто, беспилотники больше не фиксируются.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Напомним, что при объявлении воздушной тревоги рекомендуется укрываться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на российскую столицу. Позже он сообщил о ликвидации еще одного БПЛА.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в результате атаки БПЛА пострадали двое подростков.