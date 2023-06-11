В Ленинградской области полицейские обнаружили дом с двумя сотнями кустов конопли

В Волосовском районе Ленинградской области полицейскими были найден деревенский дом, на участке возле которого росло более 230 кустов конопли. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД России.

Уточняется, что это произошло в деревне Черное. Также в доме было найдено почти шесть килограмм готовых наркотиков.

Отмечается, что органами правопорядка были задержаны 32-летний владелец участка и его 48-летний товарищ. В отношении их возбуждены уголовные дела по факту приготовления к преступлению и незаконного производства наркотических веществ.