В Ленинском округе возбудили дело после того, как неизвестный выстрелил из пневматики в ребенка

В Ленинском городском округе возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как неизвестный выстрелил из пневматического оружия и попал в ребенка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Подмосковью. Ход расследования находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел накануне вечером в Дрожжино. Мальчик в возрасте девяти лет играл с мячом на футбольном поле. В какой-то момент неизвестный совершил выстрел из пневматического оружия и попал ребенку в руку.

В результате ребенок получил сквозное ранение левого плечевого сустава. Мальчику своевременно оказали медицинскую помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личность стрелка устанавливается.