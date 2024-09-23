В Ленинском округе задержали двоих мужчин, разбивших пенсионеру автомобиль

В Ленинском округе задержали двоих мужчин в возрасте 22 и 26 лет, которые разбили пенсионеру автомобиль. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 69 лет. Он рассказал, что двое неизвестных разбили его машину, а также вымогали деньги. Общая сумма причиненного пенсионеру ущерба превысила 400 тысяч рублей.

Подозреваемых установили и задержали. На злоумышленников завели уголовное дело. Сейчас они находятся под стражей.