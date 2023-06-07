В лесной зоне Красноярского края ввели режим ЧС из-за пожаров
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Правительство Красноярского края сообщило о введении чрезвычайной ситуации в лесной зоне региона.
«Режим ЧС в лесах введен на территории Красноярского края. Запрещено выжигание хвороста, сухой травы, древесных остатков, а также разведение отрытого огня», – говорится в пресс-релизе администрации.
Дополнительную угрозу возникновения лесных пожаров создает установившаяся с начала июня сухая и знойная погода – в отдельных районах столбик термометра поднимается до 36 градусов.
По данным лесопожарного центра, на утро среды в Красноярском крае действовало девять лесных пожаров на площади более чем в тысячу гектаров. Их ликвидацией занимаются 169 человек.