В Лисичанске ВСУ разрушили школу ударом с применением кассетных боеприпасов

В городе Лисичанске в ЛНР украинские войска обстреляли школу, используя кассетные боеприпасы, заявили в мэрии города.

В мэрии рассказали, что в здании находился пункт временного размещения беженцев. Однако накануне людей перевезли в другое место, так что обошлось жертв.

В сообщении подчеркивается, что ни в школе, ни в близлежащих зданиях военных не было, так что ВСУ нанесли удар исключительно по гражданскому объекту с применением боеприпасов, запрещенных Женевской конвенцией.

Здание школы готовили к капитальному ремонту, чтобы с 1 сентября дети смогли полноценно посещать занятия, но теперь оно разрушено.