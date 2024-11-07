В Люберцах задержали местного жителя, который пытался зарезать супругу

В Люберцах задержали местного жителя, который пытался зарезать свою жену, передает ГСУ СКР по Подмосковью. По данному факту возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел утром 6 ноября. Мужчина в возрасте 60 лет вышел из дома и дождался, когда его супруга выйдет из подъезда на работу. Затем он не менее двух раз ударил женщину ножом в шею. Потерпевшая смогла оказать сопротивление.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник этим же ножом нанес удары себе, но ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Согласно предварительной версии, мужчина пытался убить жену из-за отказа женщины проживать с ним. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.