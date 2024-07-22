В Махачкале задержали аниматора квест-рума, где на пожаре погибли девушки

В Махачкале задержан аниматор, работавший в квест-руме, в котором заживо сгорели две девушки. Об этом РИА Новости сообщили в Следственном комитете РФ.

Мы сообщали, что вечером 21 июля четверо человек — две семейные пары, отправились в махачкалинский квест-парк. Во время прохождения одной из программ в комнате возник пожар. По информации Mash, дверь в помещение была закрыта. По предварительной информации, администраторы квест-парка не смогли вовремя найти ключи от нее.

«Задержан 18-летний аниматор, проводивший в помещении развлекательного заведения в Махачкале квест. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — отметили в СК.

По предварительным данным, молодой человек поджег перчатку, используемую в квесте, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате — помещение охватил огонь. Также ведомство опубликовало кадры с места трагедии.

По данным «Базы», подозреваемый был допрошен. Он заявил, что переборщил с бензином, которым намочил перчатку.

«Стряхнул — она слетела с руки. И все начало гореть моментально», — объяснил молодой человек.

Описание квеста, в котором принимали участие мужчины и девушки, звучит так: «Успейте выбраться из дома ужасов, пока вы еще живы». На данный момент в реанимации находится супруг одной из погибшей с ожогами 60% тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал запретить квеста в России после трагедии в Махачкале.