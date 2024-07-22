Милонов призвал немедленно запретить экстремальные квесты после трагедии в Махачкале

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с RT высказался о трагедии в Махачкале и призвал еще до принятия новых ужесточающих законов забыть о квестах в реальном времени.

Парламентарий напомнил, что несчастные случаи происходят на квестах каждый год, особенно, если они выполнены в экстремальном жанре. На развлечения такого характера есть спрос, так как это дарит людям новые впечатления. Однако Милонов подчеркнул, что людей важно обезопасить еще до принятия законодательных правил и запретить проведение квестов в стране.

«Нам надо, наверное, принять запретительные меры в отношении всевозможных конкурсов, которые даже умозрительно представляют опасность для жизни. Квесты — это очень расплывчатое понятие. И профессионализм людей, обеспечивающих безопасность, всегда вызывает вопросы», — заявил депутат.

По словам Милонова, нужно лучше отслеживать работу развлекательного сектора и после принятия ряда законов. В теории изменения могли бы снизить количество несчастных случаев.

Напомним, что трагедия в Махачкале произошла 22 июля. Девушки, проходящие испытания в квест-парке «Дом Ужасов», погибли во время пожара. По сценарию их заковали в наручники, что помешало выбраться из дыма и пламени. По данным РИА Новости, одна участница погибла от газа, вторая — от ожогов.

Детали происшествия выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.