Mash: в гибели девушек на пожаре в квест-руме в Махачкале виновны администраторы

Девушки, погибшие на пожаре во время квеста в Махачкале, стали жертвой невнимательных администраторов, пишет Mash . Предположительно, сотрудники квест-рума не смогли вовремя найти ключ от двери.

Как пишет источник, первыми на задымление отреагировали люди, находящиеся у кофейного аппарата, а не сотрудники квест-рума.

Ранее «База» сообщила, что две девушки, одна из которых была закована в наручники по программе квеста, погибли, получив сильные ожоги тела.

По информации Mash, первыми дым, исходящий из комнаты, заметили обычные люди. В этот момент, говорится в сообщении канала, администраторы бегали по помещению в поисках ключа от комнаты, где были заперты участники квеста.

Из-за медлительности сотрудников девушки сгорели заживо. Супруг одной из них получил 60 процентов ожогов кожи. Сейчас он находится в реанимации и не знает о смерти жены, уточнило издание.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы сообщали, что в сети появились кадры с атакой беспилотника на туапсинский НПЗ.