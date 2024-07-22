В Махачкале две девушки погибли во время пожара в квест-руме

В Махачкале две девушки погибли во время квеста в комнате страха, пишет «База» . Одна из них получила ожоги почти 100% тела.

Возгорание произошло ночью 22 июля в квест-парке «Дом Ужасов», расположенном на улице Расула Гамзатова. Погибшими оказались 19-летняя и 25-летние девушки. Ожоги более 50% тела получил молодой человек.

Отмечается, что квест-парк принадлежит 33-летнему местному жителю. Причины пожара выясняются.

Как сообщили источники, девушки посетили парк развлечений вместе с мужьями. По сценарию квест-программы, одну из них заковали в наручники, и ей нужно было выбраться. Возгорание началось после того, как аниматор решил добавить «огня» в представление, но не рассчитал силы. Мужья девушек искали огнетушитель. Девушка пыталась помочь своей подруге выбраться, но сама получила ожоги.

Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что санаторий, в котором отравились дети в Кузбассе, закроют 22 июля.