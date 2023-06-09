В МЧС рассказали о тушении серьезного пожара на складе с ГСМ в Уфе

В ГУ МЧС России рассказали подробности тушения пожара на складе с горюче смазочными материалами. Официальное сообщение было опубликовано в канале ведомства 9 июня.

Стало известно, что бороться с возгоранием отправились несколько ПСЧ, а также 17 единиц техники, пожарные катер и даже поезд. На данный момент сообщается, что в результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.

Также в МЧС добавили, что угрозы распространения огня на цистерны нет. Склад загорелся на железнодорожной станции Уфы вечером пятницы, 9 июня.