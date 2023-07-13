В Минцифре рассказали о введение запрета на использование IPhone в служебных целях

В Министерстве цифрового развития (Минцифры) приняли решение о запрете использования iPhone в служебных целях своими сотрудниками в ближайшие дни.

Об этом пишет ТАСС. Данное решение вызвано растущей проблемой недостаточной безопасности, хакерских атак и возможных утечек данных, связанных с использованием американского смартфона.

В свете увеличивающегося числа киберугроз и постоянного развития методов взлома и хакерских атак, Минцифры придает первостепенное значение защите информации и конфиденциальности данных. В результате проведенного анализа и оценки рисков, было принято решение о запрете использования iPhone для служебных нужд.

Запрет будет распространяться на всех сотрудников Минцифры.Минцифры акцентирует внимание на важности использования защищенных устройств и решений для обеспечения безопасности и сохранения конфиденциальности данных.