В Молдавии осы насмерть закусали депутата парламента от правящей партии Юрия Пасата

В Молдавии от анафилактического шока умер депутат от правящей партии Юрий Пасат. Об этом в соцсетях сообщила фракция «Действие и солидарность».

Отмечается, что политик скончался из-за укусов ос. Пасат также занимал должность вице-председателя комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности республики.

Как отметили в пресс-службе правящей партии, депутат был верен своему делу, проявлял уважение и честность по отношению к коллегам. Фракция выразила соболезнования родным и близким Пасата.

Анафилактический шок представляет собой аллергическую реакцию, которая развивается стремительно и требует немедленной медицинской помощи. Он возникает в ответ на контакт с аллергеном, таким как определенные лекарства, продукты питания или укусы насекомых.

Врачи напоминают, что, если у кого-то наблюдаются признаки этой реакции, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. При возможности нужно ввести адреналин, который является основным средством при лечении анафилаксии.

Ранее сообщалось, что Киев намерен вернуть украинских уклонистов из Молдавии.