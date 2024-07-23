Киев намерен вернуть украинских уклонистов из Молдавии
Уклонистов, незаконно бежавших в Молдавию, вернут на Украину
Фото: [ТАСС/Григоров Гавриил]
Посол Украины в Молдавии Марко Шевченко заявил, что Киев намерен приложить все усилия для возвращения уклонистов от мобилизации, бежавших в Молдавию, сообщает MK.ru со ссылкой на молдавский телеканал TV-8.
Киевские власти намерены вернуть их на Украину, утверждает посол. По его словам, на сегодняшний день переговоры с Кишиневом уже ведутся.
Шевченко отметил, что молдавские власти отказали уклонистам в защите, однако те не торопятся возвращаться на родину. Эту ситуацию необходимо решать, заключил дипломат.
Ранее сообщалось, что разлад властей на Украине привел к беспорядочной мобилизации.