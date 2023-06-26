В Москве и Подмосковье отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции отменили в Москве, Московской и Воронежской областях, сообщили в УФСБ.

В сообщении говорится, что угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан не существует. Обстановка в указанных регионах характеризуется как стабильная.

Все действовавшие с 24 июня ограничения отменены.

Режим был введен из-за угрозы терактов на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер». В ряде регионов страны, в том числе в Москве и Подмосковье, были отменены массовые мероприятия.

Мэр столицы Сергей Собянин, сообщил, что школьники Москвы отпразднуют выпускной 1 июля.