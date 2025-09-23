В Москве осудят мужчину, который убил знакомого 20 лет назад

В столице предстанет перед судом мужчина, совершивший убийство знакомого два десятилетия назад. Информацию об этом предоставили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ (Убийство). Согласно материалам следствия, 24 декабря 2004 года обвиняемый, находясь на аллее возле одного из домов по улице Барышиха, во время ссоры, вызванной личными разногласиями, произвел как минимум четыре выстрела из огнестрельного оружия в своего знакомого и скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался.

Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников полиции, которые провели повторный анализ материалов дела и опросили свидетелей, преступление было раскрыто. Один из свидетелей, работавший в то время водителем такси, сообщил, что в день убийства подвозил обвиняемого к месту происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к совершению преступления жителя Москвы. На допросе задержанный полностью признал свою вину. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для укрепления доказательственной базы.

