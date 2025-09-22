Мужчина забрал жизнь пенсионерки ради телевизора и дискового плеера

Уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, передано в суд. Мужчина, имеющий за плечами судимость, признал свою вину в содеянном. Об этом также сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на прокуратуру Иркутской области.

Жителю Забайкальского края предстоит предстать перед судом в Иркутской области по обвинению в убийстве, произошедшем 19 лет назад. Согласно материалам следствия, трагический инцидент произошел в декабре 2006 года в поселке Култук.

Обвиняемый, вместе со своей спутницей и ее несовершеннолетним ребенком, искал способ добраться до Иркутска, но столкнулся с транспортными трудностями. В это время 77-летняя местная жительница, узнав об их положении, проявила сострадание и предложила им переночевать в своем доме.

На следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина вернулся к пожилой женщине и нанес ей смертельный удар топором. После совершения преступления злоумышленник похитил из дома телевизор и DVD-плеер, которые впоследствии были проданы.

Несмотря на то что преступление долгое время оставалось нераскрытым, возобновленное расследование принесло свои плоды. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям и анализу данных МВД, личность подозреваемого была установлена.

