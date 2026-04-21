В Москве задержали гендиректора «Эксмо»: его подозревают в экстремизме

В Москве правоохранительные органы задержали генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева. Как сообщил источник « Коммерсанта », он допрашивается в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации, а его процессуальный статус будет определен после следственных действий. Это задержание стало очередным эпизодом в масштабном расследовании деятельности издательской группы «Эксмо-Аст», которую подозревают в создании схем по распространению ЛГБТ-литературы* среди несовершеннолетних.

Обыски у менеджмента холдинга прошли ранее, и, по данным «Известий», уголовное дело по статье 282.2 УК РФ связано с производством и продажей книжной продукции, признанной экстремистской. В центре внимания следствия, в частности, оказались романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», авторы которых признаны в РФ иноагентами. Также сообщается, что с 2018 года входящие в группу «Эксмо» издательства Popcorn Books и «Индивидуум принт», получив иностранные инвестиции, сосредоточились на продвижении ЛГБТ-литературы*, ориентированной на подростков.

Это расследование продолжается не первый месяц. Еще в мае 2025 года в издательствах прошли обыски, была изъята продукция Popcorn Books, а по делу об экстремизме задержали около десяти человек, включая директора по дистрибуции «Эксмо». Впоследствии ряду руководителей были предъявлены обвинения в организации экстремистской деятельности с использованием служебного положения, а один из них был внесен в перечень террористов и экстремистов.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.