Ноев ковчег найден? В Турции обнаружили тоннели, совпадающие с библейским описанием

В Турции обнаружены подземные тоннели в районе формации Дурупинар, которую некоторые исследователи связывают с Ноевым ковчегом, пишет Daily Mail. Новые данные получены с помощью георадара и других технологий.

По словам исследователя Эндрю Джонса, под поверхностью выявлена сеть «коридоров», ведущих к центральной полости. «Эти структуры не выглядят случайными — они формируют определенный рисунок или паттерн», — отметил он.

Сторонники теории считают, что находка может соответствовать библейскому описанию ковчега с несколькими уровнями для людей и животных.

Дополнительные исследования с использованием инфракрасной съемки также указывают на возможную «кораблеобразную» форму объекта. «Это больше похоже на рукотворную конструкцию, чем на природное образование», — заявил Джонс.

Однако большинство ученых придерживаются традиционной точки зрения и считают объект геологической формацией.

Тем не менее интерес к находке растет, а исследователи планируют дальнейшие работы, включая бурение и изучение внутренних структур.