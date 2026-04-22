Умер основатель уральского рока: каким запомнят легенду Евгения Горенбурга

В Екатеринбурге на 67-м году жизни скончался Евгений Горенбург — один из отцов-основателей легендарного свердловского рок-клуба, музыкант, продюсер и вдохновитель крупнейших культурных проектов. Его уход стал невосполнимой потерей для всего российского рок-сообщества, но память о нем, по словам коллег и друзей, навсегда останется в сердцах сотен тысяч зрителей. Каким его запомнят, и какой вклад рок-легенда внесла в культурное развитие региона и страны, узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Горенбург родился 13 января 1960 года в Свердловске. Выучился на врача, несколько лет работал терапевтом. Но медицина не стала его главным делом. В 1980–1990-х он активно участвовал в жизни свердловского рок-клуба, а в 1987-м основал собственную группу «Топ», где сам писал тексты, музыку и играл на гитаре.

Именно свердловский рок-клуб, действовавший с 1986 по 1991 год, подарил стране «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агату Кристи», «Настю», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации» и многих других. Горенбург был в этой компании своим.

В начале 1990-х он переключился на организацию концертов и дискотек, затем основал и возглавил продюсерский центр «Лад». До последних дней занимался культурными проектами, помогал молодежи выходить на большую сцену. А еще успел стать президентом спортивного клуба по хоккею на траве «Динамо-Строитель».

Друг и соратник Горенбурга, лидер «Урфин Джюс» Александр Пантыкин в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал его уход большой потерей не только для Екатеринбурга и Урала, но и для всей страны. По словам Пантыкина, ушел великий человек. Именно Горенбург организовал один из лучших музыкальных фестивалей в Европе — «Уральскую ночь музыки», который на один день лета становился центром всей России.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер написал в соцсетях, что ушел человек, чьи проекты находили отклик в сердцах сотен тысяч людей и были известны далеко за пределами региона. Горенбург, по словам главы региона, умел поддерживать талантливую молодежь, открывал новые имена и помогал музыкантам осуществить мечту — выступить на большой сцене.

Главные проекты Горенбурга знают многие. Он стоял у истоков фестиваля «Старый Новый Рок» (существовал с 2001 по 2020 год и возродился в 2026-м в честь 40-летия рок-клуба). Он основал ежегодный фестиваль Ural Music Night («Ночь музыки»). Он придумал крупнейший в УрФО книжный фестиваль «Красная строка».

Самой яркой страстью Горенбурга была «Ночь музыки». Он задумывал ее как «лучший однодневный музыкальный фестиваль в Европе». В 2025 году мероприятие собрало более 450 тыс. зрителей и три тысячи артистов со всей России и из других стран. А книжный фестиваль «Красная строка» в первый же год (2023-й) собрал почти 40 тыс. посетителей и 110 издательств.

Последним большим делом Горенбурга стал фильм о легендах свердловского рок-клуба. В 2026 году вместе с лидером «Чайфа» Владимиром Шахриным он запустил сбор пожертвований на съемки полнометражной картины «Выход». Сам Горенбург объяснял: они не осилят сумму в 100 млн рублей в одиночку, поэтому просят подключиться неравнодушных уральцев. Это шанс сохранить наследие рок-клуба для поколений и напомнить, в каком прекрасном городе все живут.

Авторами фильма выступили сам Горенбург, Шахрин, а также молодые сценаристы Иван Пшенин и Роман Белоусов. Картина посвящена дружбе и соперничеству лидеров групп «Каталог» и «Октопус» (отсылка к «Наутилусу Помпилиусу»). Прототипом одного из персонажей стал Вячеслав Бутусов. Съемки планировались в культовых местах Екатеринбурга — включая квартиру режиссера Алексея Балабанова и здание Свердловского архитектурного института.

2026 год, объявленный в Екатеринбурге Годом уральского рока в честь 40-летия Свердловского рок-клуба, стал для Евгения Горенбурга последним. Прощание назначено на 24 апреля.

