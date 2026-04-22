Роскошное возвращение: Элджей потратил более 100 млн рублей на концерт в Питере

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк), который после долгого перерыва вновь вернулся на большую сцену и уже успел собрать полный зал в Москве, поразил публику и в Санкт-Петербурге, пишет Super.ru со ссылкой на телеграм-канал «Звездач».

На этот раз его шоу обошлось в астрономическую сумму — более 100 млн рублей, и эти деньги, судя по отзывам зрителей, были потрачены не зря. Огромные экраны, профессиональный свет и пиротехника превратили обычный концерт в настоящий спектакль, а билеты на это событие, как и ожидалось, были распроданы задолго до начала.

Само выступление было выдержано в лучших традициях эпатажного Элджея. Артист появился на сцене не просто так, а в расписанном граффити контейнере, а в разгар шоу проехался по сцене на настоящем внедорожнике, чем привел публику в полный восторг.

Разумеется, не обошлось и без исполнения главных хитов, которые поклонники уже успели окрестить «нетленками». Однако самым трогательным моментом вечера стало публичное признание рэпера в любви своей возлюбленной — модели и блогеру Anikv (настоящее имя — Анна Пурцен). Зал взорвался аплодисментами и одобрительными криками, а сам Элджей, казалось, был счастлив как никогда.

Напомним, что это не единственные траты артиста на его возвращение. В сумме на свои шоу после пятилетнего перерыва он потратил более 200 млн рублей, и, судя по аншлагам и восторженным отзывам, эти инвестиции полностью оправдали себя.

