«Я в восторге от внимания»: Полина Диброва и Лера Кудрявцева впервые встретились после скандала

Кудрявцева, которая незадолго до этого взяла интервью у бывшего мужа Полины, Дмитрия Диброва, и позволила себе резкие высказывания в адрес его экс-супруги, теперь сама пригласила Полину на сцену, чтобы вручить ей награду и, как оказалось, расспросить о личном.

Полина, появившаяся на мероприятии в эффектном красном наряде с боа из перьев, держалась уверенно и с достоинством. На вопрос Кудрявцевой о том, как она переживает шумиху вокруг своей персоны, Диброва ответила, что находится в восторге от внимания.

Полина также поблагодарила за хейт, за все трудности и даже за само интервью и выразила признательность Дмитрию за годы, проведенные вместе. Лера, в свою очередь, отметила, что сам Дмитрий в интервью не сказал о Полине ни одного плохого слова, и похвалила ее за удивительную стойкость.

Ранее Полина Диброва объяснила, почему не отказывается от фамилии бывшего мужа.