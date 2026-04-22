«Угостил соком и усыпил на двое суток»: турист подмешал снотворное попутчику на рейсе в Таиланд

Перелет в страну Азии едва не закончился для тайца комой. На рейсе из катарской столицы Доха в курортный Пхукет один из пассажиров, предположительно выходец с Ближнего Востока, подсыпал снотворное в напиток соседу. Об этом сообщает «Lenta.ru».

После пары глотков у жертвы появились симптомы, похожие на сильное алкогольное опьянение. Речь заплеталась, тело не слушалось. Он отключился прямо в кресле и проспал не несколько часов, а почти двое суток. Все это время он почти не осознавал, что происходит вокруг. К счастью, личные вещи остались на месте. Ни денег, ни документов не пропало. Но сам факт: неизвестный усыпил человека на борту самолета, а потом спокойно вышел.

В полиции курорта уже начали проверку. Пострадавший сдал анализы. Вероятно, злоумышленник отрабатывал схему ограбления, но что-то пошло не так. Или же это была проверка нового «рецепта». Туристов предупреждают: никогда не берите еду и напитки от незнакомцев на борту. Даже если человек улыбается и говорит по-дружески.

Ранее отец Илона Маска восхитился россиянами.