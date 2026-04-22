«Не спите до обеда»: диетолог предупредила о смертельной опасности долгого сна в выходные

Врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова раскрыла страшную правду: привычка спать на выходных на три — пять часов дольше, чем в будни, разрушает организм. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам доктора, подобный режим ухудшает чувствительность к инсулину и нарушает контроль уровня глюкозы в крови. А это — прямая дорога к диабету второго типа. Кроме того, страдают циркадные ритмы. Организм перестает понимать, когда нужно бодрствовать, а когда отдыхать. Результат — хроническая усталость, проблемы с засыпанием в воскресенье вечером и разбитое состояние в понедельник утром.

Ахуньянова подчеркнула: полезнее всего спать примерно одинаковое количество часов каждый день. Идеально — ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Если же желание отоспаться нестерпимо, допустимо увеличить сон не более чем на один-два часа. Но никак не на три-пять.

