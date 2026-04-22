«Казнить, а не миловать»: эксперт предложил считать автоподставу терактом

Руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль заявил: наша страна запоздала с борьбой с автоподставщиками лет на 20. Об этом сообщает Lenta.ru.

Теперь победить их практически невозможно. Единственный выход — ужесточить наказание до степени теракта. Эксперт объяснил: доказать инсценировку ДТП с помощью записей с камер видеонаблюдения нельзя. Камеры фиксируют лишь факт столкновения, а не умысел.

Нужно отдельное расследование, но этим у нас никто не занимается как следует. Крохмаль предложил переквалифицировать автоподставы со статьи о мошенничестве на статьи о терроризме или покушении на убийство. Ведь такое происшествие создаёт реальную угрозу жизни людей, может вызвать цепную реакцию с тяжелыми последствиями для ни в чем не повинных граждан.

В качестве образца для подражания эксперт привел Китай. Там за подобные преступления следуют длительные сроки и полная социальная деградация виновного — «до уровня бомжа». В России же мошенники чувствуют себя вольготно. Они покупают на вторичке дешевый «одноразовый» автомобиль за 200 тысяч рублей, инсценируют аварию и получают страховку до трех миллионов. А если используют премиум-класс — до пяти миллионов.

Ранее российские полицейские спасли иномарку и хозяина от огня на Кавказе.