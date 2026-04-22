«После первого глотка ломило тело»: 24-летняя австралийка узнала о раке по странной реакции на алкоголь

Она думала, что у нее аллергия на спиртное. Оказалось — рак. 24-летняя жительница Австралии Фиби Яблонски рассказала, как ее организм за девять месяцев до страшного диагноза подал четкий сигнал. Об этом сообщает The Sun.

Стоило ей сделать глоток вина или пива, как все тело начинало ломить и ныть. Девушка перестала пить совсем, но боль не ушла. В следующие месяцы Фиби ходила по врачам с жалобами на усталость, боль в плече и странную шишку на лбу. Медики разводили руками. Рак не находили. А опухоль тем временем росла. Когда на лопатке обнаружили 13-сантиметровое новообразование, было уже поздно — четвертая стадия. Диагноз: неходжкинская лимфома.

К счастью, химиотерапия помогла. Фиби добилась полной ремиссии. Но осадок остался. Она уверена: если бы знала, что резкая непереносимость алкоголя — это красный флаг, могла бы настоять на более тщательном обследовании. И, возможно, поймать болезнь на ранней стадии.

Врачи подтверждают: лимфома иногда проявляется именно так. Опухоль вырабатывает вещества, которые искажают реакцию на спиртное. Боль появляется не в животе, а в конечностях или спине. И многие пациенты списывают это на усталость или возраст. А зря.

