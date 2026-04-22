Военный историк и эксперт в области противовоздушной обороны Юрий Кнутов высказал версию о том, что затягивание боевых действий на украинском направлении является частью стратегического плана европейских государств. В интервью изданию «Московский Комсомолец» он пояснил, что Западу требуется временной лаг примерно в два года для приведения собственных вооруженных сил в состояние полной боеготовности.

По мнению специалиста, главная цель подобной отсрочки заключается в том, чтобы европейские армии смогли без существенных рисков для себя реализовать сценарий по захвату ряда территорий. В числе потенциальных направлений удара Кнутов назвал Калининградскую область и Белоруссию. Эксперт также не исключил, что в зоне интересов могут оказаться Карелия и даже Санкт-Петербург, однако отметил, что попытка отрезать северную столицу России станет для гипотетического противника крайне сложной задачей.

Кнутов добавил, что именно эти регионы — Калининград и Белоруссия — рассматриваются в европейских аналитических кругах как наиболее вероятные и осязаемые цели в случае перехода противостояния в горячую фазу. Действия украинской стороны по затягиванию урегулирования эксперт напрямую увязал с запросом западных союзников, стремящихся выиграть время для военного планирования.

