Эррол Маск, чей сын Илон запускает ракеты и чипирует мозги, дал интервью. И его слова разлетелись на цитаты. Бизнесмен признался: россияне поразили его своей добротой, порядочностью и открытостью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Маск-старший посетил Большой театр, съездил в Казань и Суздаль. Но главное — он увидел, чем живет страна. И сделал вывод, от которого у западных русофобов случится удар. По словам Эррола, Россия — это «будущее всего развитого мира». Он призвал россиян не поддаваться внешнему давлению и оставаться самими собой.

Отец Илона не просто приехал туристом. У него появились идеи для новых проектов. Он обсуждал с российскими учеными гравитацию, путешествия во времени и термоядерную энергию. Ему уже предложили развивать эти направления в Казани. И Эррол, кажется, согласен.

