«Хотели помочь ФСБ, а отдали миллионы»: эксперт ЦБ назвал главную ошибку пенсионеров при общении с мошенниками

Пенсионеры идут на поводу у аферистов не из-за доверчивости или одиночества. Главная причина — искреннее желание помочь государству. Заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Павел Вернер раскрыл этот парадокс. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам эксперта, мошенники специально давят на патриотические чувства пожилых людей, предлагая им «участвовать в поимке преступников». Схема проста: звонит «сотрудник ФСБ» или «следователь» и говорит, что пенсионер может помочь обезвредить банду. Для этого нужно снять деньги со счета или перевести их на «безопасный» счет. Желание быть полезным пересиливает страх. В итоге человек лишается накоплений, а аферисты исчезают.

Вернер подчеркнул, что при этом пенсионеры — не самая частая группа жертв. Типичный обманутый россиянин — это человек 30–50 лет, работающий, с доходом и сбережениями. Но для пожилых людей последствия особенно тяжелы: они теряют последнее. К тому же мошенники уделяют пенсионерам больше внимания, разговаривают вежливо, входят в доверие. А те, в свою очередь, хотят помочь государству.

