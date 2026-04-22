Всего одна горсть в день: диетолог назвала доступный продукт для снижения холестерина на 7 процентов

Британский диетолог Джен Уолпол в беседе с изданием Daily Mail назвала доступный и натуральный продукт, способный заметно улучшить показатели липидного профиля крови. Речь идет о привычных многим грецких орехах. По утверждению специалиста, ежедневное употребление небольшой порции этих ядер помогает организму бороться с избытком вредных веществ в сосудах.

Как пояснила Уолпол, сочетание полезных жиров, растительного белка и клетчатки делает грецкий орех чрезвычайно питательным компонентом рациона. Эксперт привела конкретные цифры: согласно имеющимся данным, включение в меню одной горсти орехов в сутки позволяет сократить общий уровень холестерина примерно на семь процентов, причем снижение затрагивает и фракцию так называемого «плохого» холестерина.

Помимо благотворного влияния на сердечно-сосудистую систему, диетолог отметила пользу продукта для когнитивных функций мозга и способность грецких орехов эффективно подавлять чувство голода, помогая избегать незапланированных перекусов. Вместе с тем Уолпол предостерегла от чрезмерного увлечения этим лакомством. Из-за высокой калорийности бесконтрольное поедание орехов может привести к набору веса и проблемам с пищеварением. Отдельное предупреждение адресовано людям, принимающим препараты для разжижения крови — им следует проявлять особую осторожность и консультироваться с врачом.

