Депортированного из США россиянина полтора месяца не могут доставить в суд

Центральный гарнизонный военный суд в Екатеринбурге с начала марта не может приступить к рассмотрению уголовного дела в отношении пермяка Леонида Мелехина*. Фигуранта обвиняют в призывах к терроризму и его оправдании (часть 1 и часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Однако доставить обвиняемого из пермского СИЗО-1 в Екатеринбург до сих пор не удалось, пишет properm.ru .

Первое заседание по делу отложили 6 марта. Причина — недоставка Мелехина. Второй раз суд перенесли 22 апреля. Ситуация повторилась. Дата нового заседания пока не назначена. В инстанции пояснили, что причина неизвестна.

Адвокат обвиняемого Сергей Фадеев, сославшись на занятость, отказался комментировать, почему его подзащитный так и не этапирован для участия в процессе. В пресс-службу регионального главка ФСИН направлен официальный запрос о сроках доставки.

Единственное, чего добилось правосудие за это время, — продление срока содержания под стражей. 20 февраля судья Игорь Соломко по видеоконференцсвязи из пермского СИЗО отправил Мелехина под арест на полгода — до 5 августа. Вопрос о вине так и не начали рассматривать.

Из предыдущих судебных заседаний, связанных с избранием и продлением меры пресечения, известно, что инкриминируют пермяку. Один эпизод — антигосударственный лозунг, размещенный на мосту. Второй — призывы к финансированию и вступлению в организацию, признанную в России террористической.

Летом 2025 года Мелехина выдворили из США. До этого он нелегально пересек границу с Мексикой в августе 2024 года, после чего находился в американской депортационной тюрьме. Судебные попытки остаться в Штатах он проиграл. В Перми у него остались жена и дети.

После возвращения в Россию через территории третьих стран пермяка встретили уже местные силовики. К тому моменту он находился в розыске за сотрудничество со штабом, признанным экстремистским и запрещенным в России.

Теперь дело упирается в логистику. Без этапа из Перми в Екатеринбург судебный процесс не начнется. Сколько еще придется ждать — неясно.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга с 2024 года