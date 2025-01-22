В Москве задержали сотрудника банка, укравшего 180 млн руб. из ячейки

Сотрудник банка в Москве похитил из ячейки около 180 млн руб., принадлежащих клиенту. Полиция задержала подозреваемого в аэропорту, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что, когда работники признанного финансово-кредитного учреждения заметили пропажу, они незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

По информации Волк, задержание подозреваемого произошло в одном из столичных аэропортов. В ходе следствия выяснилось, что он вывез деньги из банковского хранилища частями, причем последнюю сумму в 35 млн руб. он обменял на криптовалюту.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Подозреваемый помещен под арест.

Ранее сообщалось, что в Сочи 17 человек стали жертвами ограбления ячеек в депозитарии на 100 млн руб.