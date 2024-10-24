В Можайске предъявили обвинение иностранцу, который убил местного жителя

В Можайске предъявили обвинение уроженцу Узбекистана, который убил местного жителя. Злоумышленника арестовали, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено 19 октября в квартире одного из домов Можайска. Иностранец пришел в гости к 36-летнему знакомому и его сожительнице. В ходе распития спиртного между мужчинами вспыхнула ссора, и гость ударил хозяина горлышком разбитой бутылки в шею.

Потерпевшего госпитализировали. Однако спустя несколько часов он скончался в больнице.

В рамках расследования специалисты осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Назначены все необходимые экспертизы.